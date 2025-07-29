شكرا لقرائتكم خبر عن متاح التسجيل.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات وذلك بإتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة مصر الرقمية، ويمكن للطلاب الدخول عبر موقع التنسيق Tansik لتسجيل الرغبات من هنا

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.