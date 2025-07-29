شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مسار الكابلات المتهالكة من محطة جزيرة الذهب.. صور - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت كاميرا الخليج 365 أعمال الإصلاح بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإزالة مسار الكابلات المتهالكة وتركيب الكابلات الجديدة تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي لمناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى التى تعانى من انقطع التيار الكهربائي منذ 4 ايام متواصلة.

ونجحت الفرق الفنية فى الانتهاء من إزالة مسار الكابلات المتهالكة بالكامل، وتم البدء فى مد الكابلات الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القادمة.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى بيان لها، أن الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجاري الآن عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وفي موقع إصلاح الكابل2 المغذي لمحطة المحولات تم إصلاح الفازة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح، وكذلك زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

يذكر أن محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء خارج الخدمة منذ 4 ايام الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى على مدار هذه الأيام.



استبدال الخطوط



اعمال الاصلاح



الخطوط المتهالكة