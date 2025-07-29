شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن عن 68 فرصة عمل بالسعودية فى مجالات متعددة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 عن توافر 68 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 8000 ريال سعودي شهريًا، في تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، مع توفير سكن، تأمين طبي، سيارة، هاتف، ولاب توب حسب الوظيفة.



ودعا الوزير الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام ، بإرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني:

[email protected]



وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون المستمر مع كبرى شركات التشييد والبناء في الدول العربية، لفتح آفاق جديدة للعمل أمام الكفاءات المصرية، ومن جانبها قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف المطلوبة في الإعلان تشمل: 3 مدير مشروع – بخبرة 12 سنة في مياه وصرف صحي – الراتب: 8000 ريال، 12 مهندس مراقبة جودة – بخبرة 7 سنوات في مشاريع المياه والصرف – الراتب: 6000 ريال، 12 أخصائي أمن وسلامة – بخبرة 7 سنوات وشهادة OSHA – الراتب: 4500 ريال، 5 أخصائي GIS – خبرة 5 سنوات في نظم المعلومات الجغرافية والرسم الهندسي – الراتب: 4000 ريال، 12 مسّاح – خبرة في GPS والتوتال ستيشن – الراتب: 4000 ريال، 12 مراقب عام – بخبرة 6 سنوات في مشاريع المياه والصرف – الراتب: 2500 ريال، 12 سبّاك – بخبرة في مشاريع المياه والصرف – الراتب: 2000 ريال.



