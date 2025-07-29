شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المخاطر الصحية العالمية لفيروسات أنفلونزا الطيور منخفضة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية بيان مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة بشأن الأحداث الأخيرة لفيروس أنفلونزا الطيور A(H5) فى الحيوانات والبشر.

وقالت، إنه في الوقت الحاضر، واستناداً إلى المعلومات المتاحة، تقدر منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة أن المخاطر الصحية العامة العالمية الناجمة عن فيروسات أنفلونزا الطيور من النوع A(H5) منخفضة، في حين أن خطر العدوى بالنسبة للأشخاص المعرضين لها بشكل مهني أو متكرر (على سبيل المثال، مع الدواجن في الفناء الخلفي) منخفض إلى متوسط اعتماداً على تدابير التخفيف من المخاطر والنظافة المعمول بها والوضع الوبائى المحلى لأنفلونزا الطيور.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال انتقال العدوى بين الحيوانات يحدث، وحتى الآن، يُبلّغ عن عدد متزايد من الإصابات البشرية، وإن كان محدودًا، ورغم توقع حدوث إصابات بشرية إضافية مرتبطة بالتعرض للحيوانات المصابة أو البيئات الملوثة، فإن التأثير العام لهذه الإصابات على الصحة العامة على المستوى العالمي، في الوقت الحالي، يُعتبر طفيفًا، وقد يتغير التقييم عند توافر معلومات وبائية أو فيروسية إضافية.