شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: غرفة عمليات لحث الجاليات المصرية على التصويت بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الامانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الأمانة بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية، عبر برنامج زووم لبحث الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب على مقاعد القائمة والفردي.

واستعرض النائب محمود حسين، رئيس الأمانة، خلال الاجتماع التكليفات الحزبية بضرورة الخروج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، والتي ستجري في الأول والثاني من اغسطس المقبل، وذلك دعما للدوله المصرية، وضرورة استثمار تلك الفرصة التى منحتها الدولة لهم بالتواجد والمشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح "حسين" أن الأمناء المساعدين وأعضاء الأمانة العامة إلى جانب أعضاء الحزب فى تلك الدول شاركوا في الاجتماع، إلى جانب بعض من أبناء مصر فى الخارج المهتمين بدعم الدولة المصرية، وتم الاتفاق على التنسيق التام مع السفارات المصرية فى الخارج والقنصليات العامة والروابط لأبناء المحافظات فى تلك الدول.

وأكد أنه سيتم عقد عقد عدة لقاءات مع مرشحى القائمة الوطنية، وأيضا مع قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد وممثلين عن القوائم الفردية بالمحافظات، وستقوم الأمانة بتشكيل غرفة عمليات والمتابعة بتلك الدول مع الأمانة العامة بالحزب، والأمانة المركزية للمصريين بالخارج.

ونقل النائب الدكتور محمود حسين، تحية وتقدير الحزب لأبناء مصر فى الخارج، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح المصريين بالخارج اهتماما غير مسبوق من خلال إطلاق مبادرات حقيقية على الأرض، مثل مبادرة بيت الوطن، ومبادرة السيارات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق أيضا العديد من المبادرات، التى تقوم عليها الآن وزارة الخارجية وسيتم الإعلان عنها فى مؤتمر المصريين بالخارج، مثمنا الروح الوطنية التى أبداها المتحدثون فى تلك الاجتماعات وأنهم رموز وطنية لهم بصمات سابقة فى العمل العام وحب الوطن والالتفاف حول قائدها القوى الأمين الرئيس السيسي.

ووجه النائب محمود حسين، رسالة لكل أبناء مصر فى الخارج بضرورة التواجد فى تلك المهمة الوطنية الجديدة، والاستحقاق الوطنى، ودعم مصر من خلال الخروج بكثافة ليشهد العالم، على أن المصريين دائما فى المواقف الصعبة على قلب رجل واحد، حتى تكون الانتخابات بالخارج كالعادة القوة الدافعة المحركة لابناء مصر فى الداخل.