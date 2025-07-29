كسر خط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش فى وراق الحضر بالجيزة - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

كسر خط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش فى وراق الحضر بالجيزة

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 11:39 ص

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بحدوث كسر بخط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش في وراق الحضر، مشيرة إلى أنه جارٍ الإصلاح ومن المقرر الانتهاء خلال ساعتين

ويوجد  4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.

 

 

