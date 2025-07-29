شكرا لقرائتكم خبر عن كسر خط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش فى وراق الحضر بالجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالثلاثاء، 29 يوليو 2025 11:39 ص
أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بحدوث كسر بخط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش في وراق الحضر، مشيرة إلى أنه جارٍ الإصلاح ومن المقرر الانتهاء خلال ساعتين
ويوجد 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:
-الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.
-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.
-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .
-الاتصال بالخط الساخن 125.
