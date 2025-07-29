شكرا لقرائتكم خبر عن كسر خط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش فى وراق الحضر بالجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بحدوث كسر بخط مياه قطر 600 مم بشارع الجيش في وراق الحضر، مشيرة إلى أنه جارٍ الإصلاح ومن المقرر الانتهاء خلال ساعتين

ويوجد 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.