أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالمجمعات الاستهلاكية

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الطماطم7 جنيهات. البصل 12.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎البطاطس13 جنيها. الجزر 25 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 19 جنيها الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها . الكوسة بـ 25جنيه. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 13 جنيها. الفلفل الألوان بـ 25 جنيها . الليمون بـ 30 جنيها . الموز البلدي بـ 45 جنيه. عنب أحمر بـ 50 جنيها

