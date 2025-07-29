الارشيف / أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالمجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالمجمعات الاستهلاكية

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم الثلاثاء 29-7-2025  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الطماطم7 جنيهات.

البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎البطاطس13 جنيها.

الجزر 25 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 19 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .

الكوسة بـ 25جنيه.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 13 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 25  جنيها .

الليمون بـ 30 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيه.

عنب أحمر بـ 50 جنيها 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements