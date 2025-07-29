شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الطماطم7 جنيهات.
البصل 12.5 جنيه .
البطاطس13 جنيها.
الجزر 25 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 19 جنيها
الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .
الكوسة بـ 25جنيه.
الباذنجان العروس 12جنيها .
الفلفل البلدي بـ 13 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .
الليمون بـ 30 جنيها .
الموز البلدي بـ 45 جنيه.
عنب أحمر بـ 50 جنيها
