اتحاد عمال العراق: ندعم موقف مصر الرافض للتهجير وندين انتهاكات الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد العام لـ نقابات العمال في العراق عن تضامنه الكامل مع شعب وعمال مصر، في مواجهة ما وصفه بـ"المخططات المريبة" التي تستهدف الأمن القومي المصري، خصوصا في سيناء، تحت غطاء ما يسمى بـ"حلول بديلة" للقضية الفلسطينية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، إنه يتابع بقلق بالغ محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وجريمة لا يمكن السكوت عنها.

وأكد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات لتحويل الأراضي المصرية إلى مأوى بديل للفلسطينيين، مثمنا الموقف الرسمي والشعبي لمصر في رفض هذه المخططات، ودورها في حماية الأمن القومي العربي.

ودعا اتحاد عمال العراق كافة القوى الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب مصر في هذا الموقف المشرف، والضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

وأكد على تضامن الاتحاد مع النضال المشروع للشعب الفلسطيني، ومع الموقف الوطني المصري الرافض للتهجير القسري، مشددًا على أن "فلسطين ليست عبئًا بل قضية أمة"، ومرددًا: "المجد للشهداء، والخزي للاحتلال والمخططات المشبوهة".