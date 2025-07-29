شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال سوريا: ندعم مصر فى رفضها تهجير الفلسطينيين ونثمن مواقفها القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية واتحاداته المهنية والحركة النقابية السورية، دعمهم الكامل وتضامنهم الثابت مع الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، وقيادة وشعب جمهورية مصر العربية، في مواجهة حملات التشويه والتحريض التي تستهدف مواقفها الوطنية الراسخة.

وأكد الاتحاد السوري في بيان رسمي، وقوفه إلى جانب مصر في رفضها القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، ورفضها لكل المشاريع الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

كما شدد البيان على تضامن الحركة النقابية السورية مع عمال وشعب فلسطين، ورفضها لمحاولات التهجير القسري، وتأكيدها على التصدي لمحاولات التشويه التي تهدف إلى تمزيق الصف العربي وزرع الفتنة بين شعوبه.

وأشاد الاتحاد السوري بمواقف الحركة النقابية المصرية، وعلى رأسها النقابي عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ودورهم البارز في دعم القضايا العربية النضالية، وحرصهم على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك في مواجهة التحديات، مؤكدا على استمرار النضال من أجل العدالة والكرامة والحرية، قائلاً: "عاش نضال العمال العربي".



