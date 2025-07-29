شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات بمشاركة وزير السياحة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، في المقر البابوي بالقاهرة، معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية والاجتماعية، وذلك على هامش ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم.

وشارك في الافتتاح شريف فتحى وزير السياحة والآثار والسفير نبيل حبسي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

والمؤسسات المشاركة في المعرض هي:

- الهيئة المصرية لتنشيط السياحة

- مؤسسة فاهم

- المعهد القبطي للتدبير الكنسي

- الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

- مكتب HIGH لأسابيع الخدمة

- الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

- مجلس الشباب السكندري

- المكتب البابوي للمشروعات

- جامعة هولي صوفيا

- مؤسسة Coptic Orphans

- مدرسة تيرانُس للتعليم

- معهد بولس الرسول للخدمات الخدمية والكرازية

- جمعية الكتاب المقدس

- مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية

- خدمات بولس الرسول الطبية

- مركز أنافورا الروحي

جدير بالذكر أن ملتقيات لوجوس للشباب حول العالم، تتخذ "العودة إلى الجذور" "back to the roots" شعارًا دائمًا لها، بينما يحمل الملتقى الخامس لهذا العام عنوان "connected" أي "متصلون" بغية التأكيد على أن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تعيش بتواصل آبائها وأبنائها ونقل الإيمان المستقيم من جيل إلى جيل. يأتي هذا بمناسبة احتفال الكنيسة بمرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، كما يحمل العنوان "متصلون" معنى أننا متصلون ببعضنا البعض وبمجتمعاتنا وبكافة آليات العصر، بكل انفتاح مستندين على جذور إيماننا، تطبيقًا لدعوة السيد المسيح "أَنْتُمْ مِلْحُ الأَرْضِ... أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ" (مت ٥: ١٣ و ١٤).



البابا تواضروس مع الشباب والوزراء



البابا تواضروس الثانى يشارك فى الرسم



استماع قداسة البابا والوزير لشرح القائمة على المؤتمر



وصول قداسة البابا



البابا تواضروس مع الشباب فى ملتقى لوجوس



جانب من الافتتاح



جانب من لقاء وزير السياحة والبابا تواضروس