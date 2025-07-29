شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بطوكيو: زيارة ناجحة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة إلى اليابان فى الفترة من 22 وحتى 25 يوليو الجاري، على رأس وفد ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس جهاز التمثيل التجارى ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استهل وزير الاستثمار زيارته والوفد المرافق له بزيارة إلى مدينة أوساكا للمشاركة في كضيف شرف في حفل العيد الوطني الذى نظمته السفارة والمكتب التجاري بها بمعرض الإكسبو 2025 المُقام بالمدينة، وتفقد مع قيادات ومسئولين يابانيين الجناح المصري، كما زار الجناح الياباني بالمعرض، بحسب بيان سفارة مصر لدى طوكيو.

وعقد المهندس الخطيب عقب مشاركته في حفل العيد الوطني لقاءً ثنائياً مع وزير الدولة الياباني للتجارة والصناعة والاقتصاد، أعقبه عدة لقاءات بعدد من الشركات اليابانية، من بينها شركات "سرايا" و"شارب" و"أوتسوكا" للصناعات الدوائية.

وخلال زيارته إلى مدينة طوكيو في اليومين الثاني والثالث من الزيارة؛ التقى الخطيب السيد وزير الاستثمار والتجارة ورئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني وعدد من الشركات ومنظمات الأعمال اليابانية، وكذا الشركات اليابانية العاملة في مصر، حيث استمع السيد الوزير إلى تطورات أعمال هذه الشركات وسبُل الدعم الممكن تقديمه لدعم أعمالها ونشاطها في مصر.

كما شارك المهندس حسن الخطيب في ندوة الأعمال التي نظمها المكتب التجاري بالسفارة بمقر منظمة "الجيترو"، والتي شهدت مشاركة واسعة من نحو 300 شركة وجهة يابانية، استعرض خلالها تطورات التنمية في قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية المقدمة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، واليابانية بشكل خاص.

وقد أعقب ندوة الأعمال عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس منظمة "الجيترو"، تباحث خلالها الجانبين سبُل الترويج للاستثمار في مصر بين الشركات اليابانية، وبما يعمل على رفع معدل الاستثمار الياباني وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

شملت لقاءات السيد وزير الاستثمار مع عدد من الشركات، ومن بينها شركة "نيسان" وشركة JOIN الحكومية التابعة لوزارة الأراضي والسياحة والنقل اليابانية، وشركة Toyoichi.

وقد أكد المهندس الخطيب خلال لقاءاته المختلفة دعم الدولة للمستثمرين والإصلاح الشامل الذى تم لتذليل الكثير من عناصر البيروقراطية بما أسهم فى تشجيع العديد من الشركات اليابانية على توسيع استثماراتها فى مصر مثل سوميتومو واوتسوكا ونايل وسرايا وغيرهم .