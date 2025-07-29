شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين فى مجال مكافحة الأمراض المتوطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تُولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الشراكات البحثية مع المؤسسات الدولية المرموقة، بما يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي في مصر، وإتاحة فرص واعدة للباحثين المصريين للتعاون والانفتاح على الخبرات العالمية، منوهِ أن البحث العلمي يُعد أحد الركائز الأساسية في دعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، وتحت رعاية الوزير، وقّع معهد تيودور بلهارس للأبحاث وجامعة ووهان الصينية مذكرة تفاهم جديدة، تهدف إلى تعميق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة، وذلك في إطار العلاقات العلمية المتنامية بين مصر والصين.

ويأتي هذا الاتفاق امتدادًا للشراكة العلمية التي بدأت في ديسمبر 2019، حين تم توقيع مذكرة تفاهم أولى ركزت على دراسة القواقع الوسيطة لمرض البلهارسيا وتجربة المبيدات الرخوية. وتمثل الاتفاقية الجديدة نقلة نوعية في هذا التعاون، من خلال إنشاء مختبر أبحاث مشترك بجامعة ووهان لدراسة المرض والقواقع الناقلة له، فضلًا عن تبادل الباحثين، وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة، والتعاون في مجال النشر العلمي الدولي.

وأعرب الدكتور أحمد عبد العزيز عن سعادته بتجديد الشراكة مع جامعة ووهان، مؤكدًا أن الاتفاقية تُعد نموذجًا للتعاون الدولي المثمر في مجال البحث العلمي ومواجهة التحديات الصحية. موضحا أن المعهد يسعى من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز مكانة البحث العلمي في مصر، وتمكين شباب الباحثين من التفاعل مع أحدث المستجدات البحثية على المستوى الدولي.

وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير المعهد، وعن الجانب الصيني الدكتور يوفينغ يوان، نائب رئيس جامعة ووهان. ويتولى تنسيق التعاون كل من الدكتور محمد رمضان حبيب القائم بأعمال رئيس قسم الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور تشين بينغ تشاو من جامعة ووهان.