انتخابات مجلس الشيوخ.. محظورات حددها القانون فى فترة الصمت الانتخابى

القاهرة - سامية سيد - تبدأ يوم الخميس المقبل، فترة الصمت الانتخابى في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تتوقف الحملات الانتخابية لكافة مرشحى مجلس الشيوخ تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين في الخارج التي من المقرر إجراءها يومى الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025.

وحدد القانون المحاذير التي لا بد أن يراعيها المرشحون في فترة الصمت الانتخابي قبل الاقتراع، وإلا يعرض المرشح نفسه للعقوبة، والتي جاءت كالتالي:



1- فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

2- يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

3- يمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

4- يجب أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

5- تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

6- الحديث خلال الإعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

7-الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.