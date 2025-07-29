شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: القيادة السياسية حريصة على ممارسة المواطنين بالخارج حقهم الانتخابى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نائب وزير الخارجية لـ(أ ش أ) بشأن انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج:

- (136) لجنة انتخابية داخل مقار البعثات المصرية في (117) دولة واكتمال كافة الاستعدادات - بعثاتنا الدبلوماسية حول العالم مستعدة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم - تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في الخارج لحظة بلحظة - تنسيق دائم ومستمر بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية من جهة والهيئة العامة للانتخابات من جهة أخرى - ندعو أبناء مصر بالخارج للتوجه لأقرب لجنة انتخابية لممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني - المشاركة في الانتخابات مسؤولية كل من يحرص على استقرار ومستقبل الوطن وتقدمه وتحديد مسار التنمية



أكد نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشى، حرص القيادة السياسية على تسهيل الإجراءات التنظيمية وتوفير اللوجستيات التى تمكن أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج والمقررة يومى الجمعة والسبت.

وقال السفير نبيل حبشي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية بالدولة، فقد اكتملت كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية والقانونية والعناصر البشرية اللازمة، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، على نحو يضمن مشاركة فعالة ويشجع أكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم.

وتابع أن كافة بعثاتنا الدبلوماسية حول العالم مستعدة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة بما يحقق سير التصويت بسلاسة، ويضمن سلامة العملية الانتخابية بيسر ودون أي عوائق، وبما يعكس صورة حضارية لمصر ويُعزز من ثقة المواطن في مؤسسات دولته.

وأوضح أنه تم تجهيز (136) لجنة انتخابية داخل مقار البعثات المصرية في (117) دولة، موزعة على مختلف البلدان، لتغطي أكبر عدد من المناطق في العالم وتتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة دون عناء أو مشقة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية - بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات - خصصت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال أيام التصويت، لمتابعة سير العملية الانتخابية في الخارج لحظة بلحظة، والتنسيق المستمر مع البعثات، والرد على أي استفسارات أو تحديات قد تطرأ، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستجابة.

وسلط نائب وزير الخارجية الضوء على أن مشاركة أبناء مصر المقيمين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية تُعد مكسباً تحقق لهم، وممارسة هذا الحق الدستوري واجب وطني على كل منهم، مشدداً على أن توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية يعكس عمق الانتماء للوطن والحرص على المشاركة في بناء مستقبله.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد لهذا الحدث الديمقراطي منذ عدة شهور، بتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات عبر الوسائل الرقمية مع المسئولين بالهيئة، بحضور السفراء رؤساء البعثات المصرية، الذين يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية بالخارج، وذلك لعرض الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين.

وذكر بأن أولى لجان التصويت ستبدأ أعمالها في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة من مساء بعد غد الخميس في نيوزيلندا وذلك في ضوء فرق التوقيت بين القاهرة والعواصم الأخرى، منبهاً إلى أن التصويت يتم ببطاقة الرقم القومي أو بجواز سفر مصري سار.

ودعا السفير حبشي، أبناء مصر حول العالم ممن لهم حق التصويت بالتوجه يومي الجمعة والسبت إلى أقرب لجنة انتخابية للإدلاء بأصواتهم، مشدداً على أن تلك المشاركة هي واجب وطني ومسؤولية تقع على كل من يحرص على استقرار الوطن وتقدمه ورسم ملامح مستقبله وتحديد مسار التنمية.

واختتم نائب وزير الخارجية بالتأكيد على أن المواطنين في الخارج اكتسبوا خبرة في كيفية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، منوهاً بأن الحرص على اختيار من يمثلهم في الحياة النيابية يعكس الوعي السياسي والشعور بالانتماء ويسهم في تعزيز الديمقراطية وصناعة القرار.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا انتخابيًا شاملًا يُجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها.

يُعد هذا الدليل مرجعًا مهمًا للمواطنين والمترشحين على حد سواء، حيث يُعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويُسهم في دعم الشفافية وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

للاطلاع على الدليل الانتخابي.. يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg، أو تحميل التطبيق الرسمي للهيئة من Google Play أو App Store