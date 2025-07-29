شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 65 جنيها رسوم استلام شهادة الثانوية العامة للطلاب الناجحين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم قيمة تكلفة طبع وتحرير الشهادة لطلاب الثانوية العامة لتصل إلى 65 جنيها، بواقع 44 جنيها مقابل تكلفة طبع وتحرير الشهادة + 9 جنيهات ضريبة دمغة نوعية ـ 2 جنيه رسم تنمية الموارد المالية للدولة ـ 10 جنيهات رسم إضافى بإجمالى 65 جنيها، حيث أكدت الوزارة على أنه تم تعديل قيمة الرسم الاضافى الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 3 سبتمبر 2020، بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة إكتشاف أي خطأ تخطر فورا لجنة النظام والمراقبة المختصة لإتخاذ الإجراء اللازم كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك ، وتسلم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال ثلاثة أيام من تاريخ بدء تسليم الاخطارات ، يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لإستلام استمارته وتحرر كشوف بالإستلام من عدة صور يحفظ أحدهما بقسم شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية

وشددت الوزارة على أنه يتم إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه ، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا، وهذه الطوابع متاحه في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد ، ولا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ خمسة وستون جنيها) قيمة دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٢٧ لسنه ۱۹۸۹ بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ووجهت الوزارة بعدم تسليم الاخطارات الدالة على نجاح الطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديدهم الرسوم أو الإعفاء منها .

