الوطنية للانتخابات تنتدب رؤساء اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 31 لسنة 2025، بندب رؤساء اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمنت القرار ندب أعضاء الهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان الفرعية - التي تجرى فيها عملية الانتخاب لنظامي الفردي والقائمة معا - والمحدد رقمها ومقرها قرين اسم كل منهم.

وتجرى عملية الانتخاب فيها داخل جمهورية مصر العربية:

يومي : الإثنين والثلاثاء الموافقين : 4 و5 أغسطس

وفي الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى :

يومي : الأربعاء والخميس الموافقين : 27 و28 أغسطس

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف" لحث المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد على التصويت، والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لازم تعرف "إن المصريين المقيمين والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين زيهم زي المصريين في الداخل بالظبط".

وتضمن الفيديو حقوق المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أضاف القاضي أحمد بنداري، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد مقار اللجان في البلدان المتواجدين فيها وعددها، والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبيكون التصويت في أيام الانتخابات المقررة للمصريين في الخارج من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً بتوقيت الدولة اللي انت موجود فيها، وكل اللى انت محتاجه معاك وانت رايح تنتخب هو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، يعنى الموضوع سهل مفهوش أي تعقيدات علشان نشجعك تشارك لأن صوتك أكيد بيصنع فرق".



القرار رقم 31 لسنة 2025