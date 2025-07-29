شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن إطلاق ثالث قوافل "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري استمرار جهود الدعم الغذائي لقطاع غزة، وإطلاق القافلة الثالثة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، والتي تضم مساعدات غذائية وإغاثية وطبية إلى غزة، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم وتحمل القافلة نحو 1300 طن من المساعدات، مقسمة إلى نحو 440 طن من سلال غذائية متنوعة، و قرابة 450 طن دقيق، ونحو 150 طن مستلزمات طبية، وقرابة 200 طن من مستلزمات العناية شخصية .



إطلاق قافلة "زاد العزة " لليوم الثالث إلى غزة



يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، حملت في يومها الأول، الذي انطلق أمس، مايزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية قدمها الهلال الأحمر المصرى ، تحمل نحو 840 طن دقيق، و 450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع واليوم الثانى قدمت نحو 1500 طن من المساعدات والتى تتنوع بين 965 طن من سلال غذائية متنوعة، وقرابة 350 طن دقيق، مقدمة من الهلال الأحمر المصرى،بالإضافة إلى 200 طن من مستلزمات العناية شخصية .



قافلة "زاد العزة " لليوم الثالث إلى غزة



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت نحو 35 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.



إطلاق قافلة "زاد العزة " لليوم الثالث إلى غزة