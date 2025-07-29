تحذير وتوجيه مهم لنقيب المهندسين بشأن الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

وجَّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نداءً وبيانًا مهمًّا إلى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025، وكذلك إلى أولياء الأمور، مؤكدًا خلاله عددًا من الضوابط والمعايير المتعلقة بالتقديم في المعاهد الهندسية الخاصة؛ حرصًا على مستقبل الطلاب المهني وحقهم في القيد بالنقابة.

وأوضح النبراوي أن النقابة انطلاقًا من مسؤوليتها، تضع أمام الجميع الحقائق التالية:

أولًا: خريجو الدبلومات الفنية (نظام السنوات الثلاث)

أكد النبراوي أن أي طالب حاصل على دبلوم فني (نظام ثلاث سنوات) ويرغب في الالتحاق بالمعاهد الهندسية يجب أن يكون قد اجتاز اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة، وفقًا للضوابط القانونية وقرارات وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين.

وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة لن تقبل قيد أي من خريجي الدبلومات الفنية لعام 2025 ممن لم يحصلوا على شهادة المعادلة.

ثانيًا: المعاهد الهندسية الخاصة

وحذَّر نقيب المهندسين من الالتحاق بمعاهد لا تستوفي شروط الحصول على شهادة الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن النقابة قامت بنشر القائمة الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تتضمن جميع المعاهد المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وأشار النبراوي إلى أن المعاهد غير المدرجة في القائمة المعتمدة لا تضمن مستقبلاً مهنيًّا واضحًا للطلاب، ولن يُعترف بخريجيها أو يتم قيدهم بجداول النقابة، محذرًا من التلاعب بمستقبل الطلاب وأسرهم، ومؤكدًا أن النقابة تهدف إلى حمايتهم من الوقوع في فخ الالتحاق بمعاهد غير مؤهلة.

ثالثًا: شرط الثانوية العامة علمي رياضة (أو ما يعادلها)

وأكد النبراوي أن من شروط القيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها؛ سواء أكان التعليم الهندسي داخل مصر أم خارجها.

وختم النبراوي بيانه بدعوة واضحة للأسر المصرية إلى تحري الدقة قبل اتخاذ أي قرار مصيري بشأن مستقبل أبنائهم، مشيرًا إلى أن أبواب النقابة مفتوحة دائمًا لتقديم المشورة والمعلومة الموثوقة.

