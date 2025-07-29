شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظراءه بقطر والأردن والسعودية الوضع فى غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة، اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظرائه العرب حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية-القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق. كما بحث الوزراء الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وقد عكس اللقاء التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع الشقيقة، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة. كما اتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.