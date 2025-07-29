شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، أهمية تكثيف الجهود واستمرار الضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها الصارخة وما تتبناه من سياسات للتجويع والحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع عدد من قيادات وأعضاء مجموعة الحكماء The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، لدعم السلام حول العالم، وذلك على هامش فعاليات "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث قدم وزير الخارجية شرحا مفصلا لرؤية مصر حول سبل التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، مستعرضا جهود مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما تطرق وزير الخارجية إلى تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فور التوصل لوقف لإطلاق النار في القطاع.. معربا عن الترحيب بزيارة المجموعة المقررة للعريش ومعبر رفح في أغسطس المقبل.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على زخم المؤتمر، والعمل على دفع جهود تنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.