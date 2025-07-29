شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة دفع رسوم الاختبار الإلكترونى للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى الخطوات التالية:

ـ يتم دفع الرسوم من خلال تطبيق انستابى.

ـ يدخل الطالب على أيقونة إرسال نقود.

ـ يضغط الطالب على شكل " البنك".

ـ تظهر للطال بعدة بنوك يختار البنك المركز المصرى.

ـ يدخل الطالب فى البيانات " اسم البنك وهو المركزى المصرى ـ رقم الحساب 9450874926.

ـ اسم المستفيد " وزارة الربية والتعليم تكنولوجيا تطبيقية.

ـ المبلغ 250 جنيه.

ـ اختيار من القائمة كلمة" رسم دراسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى 25 يوليو 2025.

وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.