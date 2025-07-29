شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقدم على وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط للتقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026، حيث يمكن الدخول على اللينك التالى وتسجيل البيانات للعمل ضمن فريق مدارس التكنولوجيا التطبيقية هنا..

وحددت الوزارة بعض مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية: العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل ـ تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين ـ فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز ـ حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء

وأعلنت الوزارة شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

. ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في أول أكتوبر 2025

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة .

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية المعلمي التعليم الفني فقط.

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام التداب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

. في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن

مل استمارة التقديم، على الرابط التالي: من هنا..

يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

أما عن الشروط العامة للوظائف بالنسبة لمنصب المدير الأكاديمي :

حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير)

قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه .

يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات

. إجادة استخدام الحاسب الآلى والإنترنت. - إجادة مهارات العمل الجماعي .

إجادة مهارات التواصل - إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات ..

سبق له العمل كمدير مدرسة .

باقي المناصب ( يفضل من لديه خبرة في المجال المتقدم له) :

. أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب .

. إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت .

إجادة مهارة العمل الجماعي - إجادة مهارات التواصل .

إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات .