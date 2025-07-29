شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان من أجل تحقيق الاستقرار - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على مساندة مصر للأولويات الوطنية اللبنانية الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، واستعداد مصر للعمل مع الجانب اللبناني لتحقيقها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع طارق متري نائب رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في نيويورك بمقر الأمم المتحدة.

وثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ولبنان، مؤكدا ما توليه مصر من أولوية لدعم الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق وتضامنها الكامل معه في ظل التحديات التى يواجهها.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات، مشيرا إلى التطلع لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء بالقاهرة في أقرب وقت، وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة الانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، بما يسهم في تحقيق التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ووقف تدهور الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع، كما تناول في هذا الصدد الجهود الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل لوقف إطلاق النار.