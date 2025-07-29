شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما عارض 15% من المواطنين مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.