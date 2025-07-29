85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما عارض 15% من المواطنين مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

 

