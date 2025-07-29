شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من 1.8 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن من خلال أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والذي بلغ حوالي 1,878,618 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة جهود حماية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في دعم نظم الوقاية البيطرية، التي تعتمد بشكل أساسي على الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود.

وأضاف الأقنص أن الحملة قد بدأت أعمالها قبل أسبوعين، وتواصل أعمالها حتى الآن، كما حرصت الهيئة على توفير كميات كافية من اللقاحات المعتمدة بجودة عالية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري واللوجستي للفرق البيطرية في المحافظات، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة والوصول إلى أكبر عدد من المربين، لاسيما في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وتابع رئيس الهيئة أن الحملة تضمنت أيضًا تنفيذ أنشطة إرشادية موسعة بالتنسيق مع إدارات الإرشاد البيطري بالمحافظات، حيث تم تنظيم أكثر من 3200 ندوة إرشادية حتى الآن، لتوعية المربين بأهمية التحصينات الدورية، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، ومبادئ "الصحة الواحدة" في التعامل مع الأمراض المشتركة.

وأكد استمرار جهود الهيئة لرفع الوعي المجتمعي باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التوعية لدى المربين وأهالي المناطق الريفية.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين البيطرية، والسماح بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات، لضمان حماية الثروة الحيوانية، ورفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على استقرار سوق الإنتاج الحيواني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.

