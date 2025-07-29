شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بكلية الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج اللغة الفرنسية دراسة القانون بصيغة دولية تؤهلك لسوق العمل العالمي، فإن برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق جامعة حلوان يفتح لك الباب لتجربة تعليمية فريدة تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح على النظم القانونية الدولية.

يمنح البرنامج الطلاب تأهيلًا علميًا متكاملًا باللغتين الفرنسية والعربية في مختلف فروع القانون العام والخاص، إلى جانب تعزيز مهاراتهم المهنية وربط الجوانب النظرية بالواقع العملي، مع التركيز على تطوير القدرات الفكرية باللغة الفرنسية، بما يؤهلهم لإجراء أبحاث قانونية رصينة وفق مناهج علمية دقيقة، وممارسة العمل القانوني بفعالية داخل المؤسسات المتنوعة الناطقة بالفرنسية.

ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، حيث يشترط للحصول على درجة الليسانس اجتياز الطالب 136 ساعة معتمدة وفقًا لخطة دراسية متوازنة تغطي جميع مجالات المعرفة القانونية، وتمنح الطالب فرصًا لتطوير أدائه الأكاديمي والمهني بلغة عالمية.

ويستقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل مصر أو خارجها، شرط الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في اللغة الفرنسية، كما يُتاح الالتحاق به للطلاب الوافدين من مختلف الدول وفقًا لترتيب درجاتهم. ويُشترط كذلك ألا يكون الطالب باقٍ للإعادة أو مفصولًا من كلية الحقوق أو من أي كلية أخرى، كما لا يُسمح بالتحويل بين برنامجي اللغة العربية والفرنسية في الفرق الدراسية الثالثة والرابعة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية واستقرارها.

برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة حلوان، هو خيارك الأمثل لتأسيس مستقبل قانوني متميز بلغة عالمية، ولبناء مسار مهني يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.