الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم - الخليج 365

أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة في بيان اليوم، أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الاعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين بمحطة كهرباء جزيرة الذهب لمد وتوصيل مصدر تغذية اضافى لمحطة المحولات التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.

وقالت الوزارة أنه فى ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين، حدث فصل للكابلين ، 1 و 2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت، حيث تم الدفع ب 60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة، هذا وتعمل فرق الطوارئ حاليا على اعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها .