حزب الريادة: مصر ركيزة أساسية لدعم القضية الفلسطينية وحماية المدنيين فى غزة

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية لم تتوقف يومًا عن تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدعم متواصل سياسيًا وإنسانيًا رغم الضغوط الدولية.

وأكد أن مصر كانت وما زالت البوابة الأولى لإيصال المساعدات إلى غزة، سواء من خلال القوافل الرسمية أو بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية. وأضاف أن القاهرة تبذل جهودًا حثيثة لوقف العدوان وحماية المدنيين، وتضغط على الأطراف المؤثرة لفتح ممرات إنسانية آمنة.

وأشار حسنين، إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية تجعل من دعم الفلسطينيين جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس ثوابت السياسة الخارجية لمصر. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان تدفق المساعدات وعدم احتجازها، وأن الأجهزة التنفيذية على اتصال دائم بالجمعيات الأهلية لضمان توزيعها العادل.

ونوه إلى أن مصر تستضيف دائمًا جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتقريب وجهات النظر، وهو ما يسهم في تقوية الموقف الداخلي الفلسطيني، وأضاف أن الحملات الإعلامية المصرية تنقل للعالم حقيقة المأساة وتدعو لدعم الجهود الإنسانية. وأكد على أن مصر ستظل حاضرة في كل مراحل النضال الفلسطيني، وستواصل قيادة المبادرات التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده حتى ينال حقوقه المشروعة.

