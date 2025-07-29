شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تبدأ صوم العذراء الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستقبال صوم العذراء المبارك، الذي يبدأ في الأول من شهر مسرى، الموافق 7 أغسطس من كل عام، ويُعد من أهم الصيامات الكبرى في التقويم الكنسي القبطية يمتد هذا الصوم لمدة 15 يومًا، ويُختتم بعيد انتقال السيدة العذراء مريم إلى السماء، وهو من المناسبات الروحية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المؤمنين.

يُعتبر صوم العذراء فرصة روحية للتجديد والتقرب إلى الله من خلال الصلاة، الصوم، والتأمل في حياة القديسة العذراء التي تمثل نموذجًا للقداسة والطاعة. وتتميز هذه الفترة بإعداد روحي مكثف في الكنائس، حيث تُقام الصلوات اليومية، القداسات، والخدمات الروحية التي تركز على فضائل العذراء ودورها في خطة الخلاص.

تُشجع الكنيسة المؤمنين على الالتزام بالصوم والعبادة خلال هذه الأيام، معتبرة إياه فرصة للتوبة والتجديد الروحي. كما تُنظم العديد من الكنائس برامج روحية تشمل الخطب، المحاضرات، والأنشطة التي تعزز فهم حياة العذراء وأهميتها في الإيمان المسيحي.

يُذكر أن صوم العذراء ليس مقتصرًا على الكنائس التي تحمل اسمها فقط، بل يُمارس في معظم الكنائس القبطية، مما يعكس المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب القبطي للسيدة العذراء. كما يُحتفل خلال هذا الصوم بعدة أعياد لعدد من القديسين المشهورين، مثل عيد القديسة باسيلا، القديسة جوليتا، والقديسة مارينا، بالإضافة إلى عيد التجلي المجيد.

وتُعد هذه الفترة مناسبة للتأمل في معاني الإيمان والقداسة، وتعزيز الروح الجماعية بين المؤمنين، حيث تتجلى المحبة والتقوى في أبهى صورها. وتُختتم هذه الأيام المباركة بالاحتفال بعيد انتقال العذراء، الذي يُعد من أعظم الأعياد في الكنيسة القبطية.

بهذا الصوم المبارك، تدعو الكنيسة جميع أبنائها إلى المشاركة الفعالة في الصلوات والأنشطة الروحية، لتجديد العهد مع الله والسير على خطى القديسة العذراء في الإيمان والمحبة.