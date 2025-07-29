شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى وثانية ثانوى أزهر يؤدون امتحانات الفرنساوى والنحو والأدب دور ثان اليوم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى امتحان الدور الثاني اليوم الثلاثاء، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى الثقافة الإسلامية والتوحيد، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مادتى الثقافة لإسلامية والفرنساوى.

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مادتى النحو وتطبيقات الرياضيات، أما الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى الادب والنصوص والمطالعة والبلاغة.