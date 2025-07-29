شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن القائمة النهائية لمرشحى التجديد النصفى 10 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور عمرو محمد على، القائمة النهائية للمرشحين يوم 10 أغسطس المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة التنازلات وبحث كافة الطعون المقدمة.

وكانت اللجنة قد انتهت من فحص جميع الطعون التي قدمت ضد بعض المرشحين في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2025، وأكدت اللجنة أن المستشار القانوني للنقابة قام بدراسة كافة المستندات والردود المقدمة من الطاعنين والمرشحين المطعون فيهم، بالإضافة إلى تقارير اللجان الانتخابية بالنقابات الفرعية.

وبناءً على هذه الدراسة، قررت اللجنة استبعاد عدد من المرشحين الذين ثبتت صحة أسباب الطعن ضدهم، بينما تم رفض الطعون الأخرى لعدم استنادها إلى أسباب قانونية كافية.

وأشارت اللجنة إلى فتح باب التنازلات للمرشحين بدءًا من يوم الأربعاء 23 يوليو وحتى يوم الإثنين 28 يوليو الجاري، وذلك في مقر النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل. وتشمل الانتخابات التنافس على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة (12 مقعدًا)، بواقع 3 مقاعد فوق السن، و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، بالإضافة إلى نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتوزع مقاعد النقابات الفرعية بواقع مقعدين لمن هم أكثر من 15 عاما قيدا ومقعدين لمن هم أقل، باستثناء نقابة القاهرة التي تتنافس على 8 مقاعد (4 فوق السن و4 تحت السن)، والإسكندرية التي تتنافس على 6 مقاعد (3 فوق السن و3 تحت السن).