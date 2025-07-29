شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم جنى القطن فى الفيوم أول أغسطس وسط استعدادات مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ محافظة الفيوم رسميًا موسم جني القطن لعام 2025 أول أغسطس، وسط استعدادات مكثفة من المزارعين والجهات المعنية، حيث يعد هذا التوقيت مثاليًا لضمان نضج اللوزات بالكامل والحصول على ألياف قطنية عالية الجودة، بما يعزز فرص تسويق المحصول محليًا وعالميًا.

وأكدت معهد بحوث القطن أن الحقول جاهزة بالكامل لبدء الجني، بعد الانتهاء من عمليات إزالة الحشائش والتأكد من نضج القطن، فيما تم التنسيق مع المحالج ومراكز التجميع لتيسير استقبال المحصول دون تأخير.

ويأمل المزارعون في أن يكون الموسم الحالي وفيرًا من حيث الإنتاج والعائد، فى ظل توقعات بارتفاع جودة القطن وزيادة المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضى.

ويمثل موسم جنى القطن 2025 أكثر من مجرد حدث زراعى، إنه تجسيد لإرث طويل من زراعة "الذهب الأبيض" فى مصر، ومع كل لوزة قطن تُجنى، تتجدد الآمال فى مستقبل مزدهر لهذا المحصول الاستراتيجى، الذى لطالما كان رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطنى ومصدرًا للفخر بجودة المنتج المصرى عالميًا.