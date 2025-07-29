شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت محطة السد العالى بمحافظة أسوان "آخر نقاط السكة الحديد جنوب مصر"، قطار الأشقاء السودانيين وعلى متنه نحو 1000 مواطن سودانى، وذلك استعدادًا للعودة إلى وطنهم عبر منفذ قسطل البرى.

وسادت أجواء من الفرح والسعادة بين الأشقاء السودانيين فور وصولهم إلى أسوان، حيث عبروا عن امتنانهم الكبير لحفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة من الجانب المصرى، مؤكدين أن مشاعر الأخوة التي وجدوها خففت عنهم معاناة الرحلة وظروف النزوح.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين، حيث تم التنسيق بين الجهات المختلفة لتسهيل إجراءات السفر من محطة السد العالي، مرورًا بمدينة أبوسمبل، وصولاً إلى منفذ قسطل البرى جنوب المحافظة.

وقدم عدد من الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان، كافة أوجه الرعاية وتوفير وسائل النقل والدعم اللوجستى، بما يضمن استمرار الرحلة فى أمان ويسر حتى عبور الحدود والعودة إلى السودان.



