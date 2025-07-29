شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط العضوية عن عضو الشيوخ حال تغيير الصفة الانتخابية بشروط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية، حيث نصت المادة 5 من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ووفقا للمادة ( 6 ) من القانون فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.