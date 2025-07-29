شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين من ذوي الإعاقة وأسرهم عن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأول مرة، والتي تتيح العديد من المزايا والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية لـ وزارة التضامن، مع ضرورة تسجيل جميع البيانات بدقة كاملة، حيث تُعد هذه البيانات مسئولية قانونية، ويترتب عليها قبول الطلب أو رفضه. كما شددت على ضرورة أن تكون الملفات والمرفقات واضحة ومُرفقة بشكل سليم.

خطوات التقديم:1. الدخول على البوابة الإلكترونية ملء البيانات الشخصية.2. ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) بدقة.3. بعد التسجيل، سيظهر رقم الطلب الخاص بالمواطن، ويجب الاحتفاظ به.4. التسجيل على الموقع لا يعني قبول الطلب، بل يُعد الخطوة الأولى لدراسة الحالة.5. يمكن متابعة الطلب عبر أيقونة "الاستعلام عن الطلبات" على البوابة.6. في حالة قبول الطلب، يجب حجز موعد من خلال أيقونة "الحجز"، ثم التوجه لمكتب التأهيل المختار في الموعد المحدد ومعك جميع الأوراق المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التقييم الوظيفي ستقوم بتحديد درجة ونوع الإعاقة بناءً على البيانات المقدمة، ومن ثم تحديد مدى استحقاق المواطن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.