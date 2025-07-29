شكرا لقرائتكم خبر عن للمتزوجين.. تعرف على كيفية الحصول على تمويل لتأثيث شقتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الشباب المتزوجين عن طريقة للحصول على تمويل لإتمام تأثيث منزل، وفي هذا الصدد أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة برنامج تمويل تأثيث الشقة الزوجية، لمساعدة المتزوجين حديثًا على استكمال تجهيز وحداتهم السكنية، على ألا يتجاوز تاريخ وثيقة الزواج أو محضر الخطبة 7 سنوات.

الفئة المستهدفة:

يشمل التمويل موظفي الحكومة والقطاع العام، أصحاب المعاشات وورثتهم، وأصحاب الأوعية الادخارية.

شروط التمويل:

يتم منح التمويل بنسبة عبء دين تصل إلى 75% من قيمة الراتب أو المعاش.

سعر العائد: 15% لمدة من 1 إلى 5 سنوات، و 17% لمدة من 6 إلى 10 سنوات (وفق أسعار البنك المعلنة).

المصاريف الإدارية تبلغ 1.5% من قيمة التمويل وتُسدد مقدمًا.

غرامات التأخير: 1.5% شهريًا من قيمة القسط المتأخر.

الضمانات المطلوبة:

- أصحاب المرتبات: تحويل الراتب أو القسط الشهري، وتقديم ضامن حكومي، مع التأمين على الحياة.

- أصحاب المعاشات وورثتهم: تحويل المعاش أو الحصة الشهرية مع نفس الضمانات السابقة.

- العاملون بالقطاع الخاص: تقديم إقرار بالسداد النقدي وضامنين من جهات حكومية.

- أصحاب الودائع الادخارية: تجميد الوديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد.

المستندات المطلوبة:

طلب التمويل، الرقم التأميني، صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق حديث، بيان مفردات الدخل، وصورة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود بنك ناصر لتخفيف الأعباء المالية على الشباب، ودعمهم في إتمام متطلبات الزواج بفترات سداد مرنة تصل حتى 10 سنوات.