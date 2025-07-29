شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه الإنسانى تجاه حسن شحاتة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على موقفه الإنساني الرائع تجاه الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم.

وثمّن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، وهو بمثابة تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

وكان فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي للكابتن حسن شحاتة، إثر تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية جراحية قبل أيام قليلة.