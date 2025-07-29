شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: انقطاع التيار بالجيزة مستمر لحين تركيب الدوائر الجديدة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة الجيزة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لليوم الثالث على التوالى مستمر لحين الانتهاء من تركيب الدوائر الجديدة بعد فشل محاولات اصلاح العطل بالمحطة.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى يتم تأمين التغذية الكهربائية لها من خلال مولدات الديزل الاحتياطية، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أجرت عدة محاولات لإصلاح العطل ولكنها لم تنجح.



وكانت محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ قليل للفصل التام مرة أخرى بعد ساعات من تشغيلها مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن الجيزة بالكامل فيما عدا محطات مياه الشرب التى يتم تأمينها من ماكينات الديزل التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف عن مفاجأة جديدة بشأن خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى أن المحطة بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسى وخط احتياطى مكون كل منهما من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير، يتم تحميل الاحمال على أحدهما فى حالة حدوث اى اعطال.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الخط الاحتياطى المكون من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير تعرض للتلف منذ أكثر من عام، موضحا أنه لم يتم إصلاح العطل طوال الفترة الماضية وعند وقوع تلف بالخط الأساسى بالمحطة لم يجد التحكم القوم خط احتياطى لنقل الاحمال عليه لذلك تم فصل التيار الكهربائى بالكامل عن المناطق التى تعتمد على التغذية الكهربائية من المحطة بالجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى.