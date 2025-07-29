شكرا لقرائتكم خبر عن خروج محطة محولات جزيرة الذهب بالكامل مرة أخرى وانقطاع الكهرباء عن الجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ قليل للفصل التام مرة أخرى مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الجيزة بالكامل فيما عدا محطات مياه الشرب التى يتم تأمينها من ماكينات الديزل التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكان كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة كشف عن مفاجأة جديدة بشأن خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى أن المحطة بها خطين للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسي و خط احتياطي مكون كل منهما من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير ، يتم تحميل الاحمال على أحدهما فى حالة حدوث اى اعطال.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن الخط الاحتياطى المكون من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير تعرض للتلف منذ أكثر من عام ، موضحا أنه لم يتم إصلاح العطل طوال الفترة الماضية وعند وقوع تلف بالخط الأساسي بالمحطة لم يجد التحكم القوم خط احتياطي لنقل الاحمال عليه لذلك تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المناطق التى تعتمد على التغذية الكهربائية من المحطة بالجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى.



