رئيس فلسطين يثمن موقف الرئيس السيسي من وقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة - الخليج 365

ثمّن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، النداء الخاص الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس دولة فلسطين، إن مبادرة الرئيس السيسي تأتي استكمالا للدور التاريخيّ الكبير والهام الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ومنع التهجير، وهو الموقف الذي نقدره عاليا باسمنا وباسم الشعب الفلسطيني، ومشيدا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في إرساء قواعد الأمن والسلام في منطقتنا والعالم.

وأضاف الرئيس: نؤكد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي، مؤكدا على مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين.