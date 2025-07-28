شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسي صوت الضمير الإنساني في مواجهة عجز العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه ممثلًا لملايين العمال الشرفاء، يعلن تأييده المطلق وتقديره العميق لما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، لقد حملت كلمات الرئيس رسائل صدق وقوة، وعبرت عن الموقف المصري الثابت والدائم الذي لم ولن يتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه.

وأضاف: إننا في الاتحاد العام نؤكد أن كلمة الرئيس السيسي هي موقف شرف للأمة كلها، وصوت الضمير العربي والإسلامي والإنساني، حيث دعا العالم إلى التحرك الفوري لوقف آلة الحرب، ورفع الظلم عن أهل غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون قيد أو شرط، محذرًا من المخاطر الكارثية لأي محاولات للتهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية.

إن الاتحاد العام يحيى جهود القيادة المصرية في الدفاع عن الثوابت القومية، ورفض أي ضغوط أو إملاءات تمس سيادة القرار الوطني أو تنال من حقوق الشعب الفلسطيني. لقد أثبتت مصر، بقيادة الرئيس السيسي، أنها صوت الحكمة والقوة في مواجهة حملات التضليل والابتزاز السياسي، وأنها تقف بالمرصاد أمام كل من يحاول العبث باستقرار المنطقة.

ويدعو الاتحاد العام جميع النقابات والاتحادات العمالية العربية والدولية إلى دعم الموقف المصري بكل قوة، والتضامن مع نداء الرئيس السيسي الذي يمثل صرخة إنسانية لإنهاء مأساة غزة. إن هذا الموقف الوطني الصادق يستحق من كل أحرار العالم الوقوف إلى جانبه، والتكاتف من أجل وقف العدوان وإعادة الحقوق لأصحابها.