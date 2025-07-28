شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" في رسالة للشعب المصري: لا تبخل بصوتك على وطنك - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة هي المسؤولة عن متابعة العملية الانتخابية والإشراف عليها، موضحًا، أنها دعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بتلقي المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية في الهيئة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل إجراءات العملية الانتخابية على مدار الساعة منشورة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه رسالة لكل جموع الشعب المصري، قبل أيام من بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعد ذلك مجلس النواب، قائلا: "رسالتي لكل مصري ومصرية، لا تفرط في الحق الذي كفله لك الدستور والقانون، ولا تبخل بصوتك على وطنك".

وأوضح: "كل ورقة اقتراع هي سطر يكتب في كتاب المستقبل وتجديد عهد الوفاء لمصر التي تستحق، وأقول للمترشحين أوصيكم بالتزام القانون وقواعد المنافسة الشريفة وعدم التأثير على إرادة الناخبين، فالهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على أن يصل كل صوت إلى صندوق الاقتراع حراً لا يملى عليه أو يوجه".

وواصل: "أؤكد أن شأن الانتخابات هو مهمتنا ونحن المسؤولون عنه أمام الله وأمام الشعب، وستظل الهيئة الوطنية للانتخابات صادقة في التزاماتها، محايدة في مواقفها، لا تبتغي سوى انتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الناخبين".