شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لا توجد تجمعات بالمحافظات والإخوان وراء هذه الشائعات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي الإثنين، 28 يوليو 2025 09:00 م

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة مقاطع الفيديو التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن. وأكد المصدر على أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019م. ويأتى ذلك فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المتواجدة بالخارج لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية "على غير الحقيقة" وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المقاطع.











يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز