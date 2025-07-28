شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ مستمرة حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ مازالت مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا: "لم نرصد حتى الآن أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، ونتمنى أن يستمر الحال على ذلك".

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة بها جميع الجزاءات المتعلقة بخرق قواعد أو ضوابط القواعد الانتخابية.

وحول حدود الانفاق المالي الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين، أكد، أن الهيئة أصدرت قرارها رقم 20 لسنة 2025 بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، ولهذه اللجان مراقبة حسابات ومصادر تمويل الدعاية الانتخابية.

وأوضح: "ننسق بشكل تام مع البنك الأهلي وبنك مصر وهيئة البريد للاطلاع على حسابات المرشحين أول بأول، وثمة ضوابط للدعاية الانتخابية كلها منشورة على الموقع الرسمي للهيئة".