شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: كلمة الرئيس صوت الضمير المصرى ودعوة صادقة لإنقاذ غزة والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن الكلمة جاءت معبرة بصدق عن ضمير الشعب المصري، ومجسدة للموقف التاريخي والثابت للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت عضو التنسبقية، أن ما تشهده غزة من مجازر مروعة وتجويع قسري وانتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذا النزيف، معتبرة أن كلمة الرئيس حملت موقفًا حازمًا ومسؤولًا يضع العالم أمام واجباته الأخلاقية والإنسانية.

وأضافت أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد، وبوضوح على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له الأشقاء في غزة من إبادة جماعية، وأن القاهرة ستظل تقوم بدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل السياسية والإنسانية الممكنة.

وأشادت وجدي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لفتح ممرات إنسانية آمنة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات إعاقة الوصول إلى المدنيين، مشيرة إلى أن مصر لا تدافع فقط عن غزة، بل عن المبادئ التي تُعلي من قيمة الإنسان وكرامته وحقه في الحياة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف العربي والدولي خلف المبادرة المصرية، باعتبارها المسار الوحيد القائم على مبدأ حماية المدنيين ووقف العدوان وتهيئة الأجواء لسلام عادل وشامل، محذّرة من خطورة الصمت الدولي وتداعياته على الأمن الإقليمي والعالمي.

واختتمت الدكتورة حنان وجدي بيانها بالتأكيد على أن الشعب المصري، بكل قواه الوطنية، يقف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة المفصلية، ويجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة والعدالة.