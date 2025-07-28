شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات": تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم داخل اللجان الانتخابية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ ستشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوي الهمم، بدءً من اختيار اللجان في الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وكراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك إرشادات لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك في الإدلاء بالصوت، وسيتم توفير لوحات إرشادية، وبطاقة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

وتابع: "وفي بطاقة الاقتراع، ستكون هناك لغة الأبجدية الإشارية، وممكن لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية الإدلاء بالصوت دون الاستعانة بأحد"، مشيرًا، إلى أنّ هناك إرشادات من لهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك في الإدلاء بالصوت، ضمانا لعملية سرية التصويت.



