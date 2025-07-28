شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترد على دونالد ترامب: لسنا إسرائيل أو إيران ونهجك يؤدي لحرب تشمل أمريكا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

رد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، الذى حدد مهلة 12 يوما أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، قائلا: "نحن لسنا إسرائيل أو إيران".

وكتب في منشور على موقع إكس اليوم الاثنين: "دونالد ترامب يلعب لعبة الإنذار النهائي مع روسيا: 50 يومًا أو 10 أيام... عليه أن يتذكر شيئين: "هم أولا روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران، وثانيا: "كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده. لا تسلكوا طريق جو النعسان".

وقال دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يشعر بخيبة أمل إزاء فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وأنه قرر تقليص الموعد النهائي للاتفاق على تسوية سلمية من 50 يوما إلى 10 أو 12 يوما.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد دونالد ترامب، أنه سيقلص المدة المحددة للتوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى 10-12 يوماً بدءاً من اليوم.

وقال دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في تورنبري بإسكتلندا: "سأحدد مهلة جديدة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً ابتداءً من اليوم. لا فائدة من الانتظار أكثر".

واعتبر دونالد ترامب أنه أبدى "سخاءً" بمنحه 50 يوماً للتوصل إلى حل للأزمة، مضيفاً "لكننا لا نرى أي تقدم"، وفقًا لوكالة "تاس".

وتابع :"سنفرض عقوبات إضافية على روسيا إلا إذا توصلنا إلى صفقة لوقف حرب أوكرانيا.. ولست مهتما بالحديث مع بوتين مجددا".