رئيس مجلس أمناء الجيزة: التعاون الوثيق مع المديرية يحقق الانضباط التعليمى

أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة برئاسة المستشار بدوي علام عن دعمه الكامل ومساندته لجهود مديرية التربية والتعليم بقيادة سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في ظل ما تبذله المديرية من جهود متواصلة لتنظيم أعمال التقديم للصفوف الأولى وتهيئة المدارس لاستقبال عام دراسي جديد يليق بأبناء المحافظة.

وأشاد المجلس بالزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها "عطية" إلى عدد من المدارس التابعة لإدارتي الدقي والهرم، والتي جسدت حرصًا حقيقيًا على تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور، وضمان انتظام العملية التعليمية، دون تعقيد أو تجاوز.

وأكد المجلس أن تعليمات وكيل الوزارة جاءت صريحة ومباشرة، بأن لتقديم حق لكل ولي أمر وأي تجاوز مرفوض تمامًا، وأن كرامة المواطن خط أحمر، والتعليم رسالة لا تُباع ولا تُشترى."

ولم تقتصر تحركات "عطية" على المتابعة فقط، بل أطلق تحذيرًا رسميًا إلى جميع الإدارات التعليمية، خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات والمراحل، شدد فيه على رفض أي محاولات لتحصيل تبرعات من أولياء الأمور، وإحالة أي مخالف للشؤون القانونية دون تهاون، مع ضرورة توفير بيئة تعليمية نظيفة وآمنة، وشدد على ضرورة اتمام أعمال الصيانة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جهته، وصف المستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء الجيزة هذه التوجيهات بأنها "رسائل إصلاح شجاعة تُعيد الانضباط للمدرسة الحكومية وتُعيد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة".

وثمن " علام" جولة وكيل الوزارة داخل مدارس إدارة الهرم، وعلى رأسها مدرسة الصفا والمروة، والتي تستقبل ملفات لعدد كبير من المدارس بهدف تخفيف الزحام عن أولياء الأمور، مشيدًا بتوجيهات وكيل الوزارة بزيادة عدد الموظفين وتوسيع الفصول وإنهاء أية عقبات في سبيل تقديم الخدمة التعليمية.

وأكد "علام" أن التعاون الوثيق بين المجلس والمديرية هو الضمان الحقيقي لتحقيق منظومة تعليمية منضبطة وعادلة، تستعيد مكانة المدرسة وتحفظ كرامة ولي الأمر والطالب والمعلم على حد سواء.