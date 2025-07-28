شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تحذر الطلاب من الالتحاق بالمعاهد الهندسية غير المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025 وأولياء أمورهم، من الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة غير المستوفية لمعايير الجودة والاعتماد، مؤكدا على شروط القيد بالنقابة.

وشدد النبراوي، فى بيان، على أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على مستقبل الطلاب وحمايتهم من الوقوع في فخ الكيانات التعليمية غير المؤهلة التي لا تضمن لهم مستقبلا مهنيا واضحا أو الحق في ممارسة المهنة.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة لن تقبل قيد أي من خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) دفعة 2025، ما لم يجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة، ويأتي هذا القرار تماشيا مع قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف ضمان تقارب المستوى العلمي للطلاب مع نظرائهم من خريجي الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة).

وحذر من الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة التي لم تحصل على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأوضح النبراوي أن النقابة نشرت القائمة الرسمية للمعاهد المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن خريجي المعاهد غير المدرجة في هذه القائمة لن يتم قيدهم في جداول النقابة.

وجدد البيان التأكيد على أن شرط القيد في نقابة المهندسين يقتصر على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها، سواء كان التعليم الهندسي داخل مصر أو خارجها.

وناشد الأسر بضرورة تحري الدقة والتأكد من استيفاء المعاهد الهندسية للشروط المعلنة قبل اتخاذ قرار الالتحاق بها، حماية لمستقبل أبنائهم. وأكد أن أبواب النقابة مفتوحة دائما لتقديم المشورة والمعلومات الموثوقة للطلاب وأولياء الأمور.

يأتي هذا البيان في إطار جهود نقابة المهندسين لتنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بمستوى التعليم الهندسي في مصر، بما يضمن تخريج مهندسين أكفاء قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.