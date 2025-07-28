شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 11 منشأة صحية وتجديد اعتماد عدد آخر بعد استيفاء معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن منح 11 منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من منظمة “الإسكوا”.

ووافقت اللجنة على منح الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات لأربع منشآت صحية، وذلك بعد استيفائهم متطلبات الاعتماد الصادرة عن "GAHAR"، وشملت منشأتان تابعتان لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية، كما قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لأربع وحدات ومراكز لطب الأسرة .

ويأتي هذا الاعتماد تتويجا لالتزام تلك المنشآت بمعايير تقديم خدمات صحية آمنة، قائمة على فاعلية الأداء واستمرارية التحسين، ضمن منظومة الرعاية الأولية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تحقيق التميز المؤسسي في الخدمات الصحية يتطلب بيئة داعمة تقوم على توفير منظومة دعم فني منهجي ومستدام، والتزام فعلي بتطبيق أفضل الممارسات الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار الاستراتيجي في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها للارتقاء بجودة الأداء.

وأضاف، أن "GAHAR" تؤمن بضرورة تفعيل الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة الجودة يُعد أحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية، ورافدًا رئيسيا لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمة كما أن الهيئة قامت بتنفيذ أكثر من 1800 زيارة دعم فني حتى الآن، شملت زيارات ميدانية، ودعمًا فنيا عن بعد، بهدف تمكين المنشآت من فهم وتطبيق معايير "GAHAR" بفاعلية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول إلى نموذج التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الدولة.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفرق الجودة في المنشآت التي حصلت على الاعتماد، مشيدا بإصرارهم ومثابرتهم والتزامهم الكامل بمعايير الجودة، ومؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق نحو تطوير مستدام يُلبي طموحات الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية آمنة وإنسانية وعالية الجودة.